Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на 1 березня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 5-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 97-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 980 МВт, РАЕС — 2 810 МВт, ЮУАЕС — 2 770 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідмоленні.
За даними “Енергоатому”, минулої доби, 28 лютого, станціями вироблено 277,88 млн кВт-г електроенергії.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 6,95 млн кВт-г електроенергії.
У відомстві додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до мережі.