Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По состоянию на 28 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 4-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 96-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 980 МВт, РАЭС - 2810 МВт, ЮУАЭС - 2 615 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт ", - говорится в сообщении.
По данным "Энергоатома", за минувшие сутки, 27 февраля, станциями выработано 275 890 000 кВт-ч электроэнергии.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 0,07 кВт-ч электроэнергии.
Также в ведомстве добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к энергосети после проведения капитального планового ремонта.