Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на 28 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 4-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 96-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 980 МВт, РАЕС — 2 810 МВт, ЮУАЕС — 2 615 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.
За даними “Енергоатому”, минулої доби, 27 лютого, станціями вироблено 275,89 млн кВт-г електроенергії.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 0,07 млн кВт-г електроенергії.
Також у відомстві додали, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення капітального планового ремонту.