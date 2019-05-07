Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на 7 мая в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 56-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 62-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 50-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 164-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, 6 мая, станциями выработано 229,59 млн кВт-ч электроэнергии.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,86 млн кВт-ч электроэнергии.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 950 МВт, РАЭС - 2800 МВт, ЮУАЭС - 1 985 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, по состоянию на 2 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.