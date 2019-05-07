Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на 7 травня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 56-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 62-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 50-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 164-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 6 травня, станціями вироблено 229,59 млн кВт-г електроенергії.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 4,86 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 950 МВт, РАЕС — 2 800 МВт, ЮУАЕС — 1 985 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, станом на 2 травня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.