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"Энергоатому" вводят наблюдательный совет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Новая редакция Устава "Энергоатома" предусматривает введение института корпоративного управления, сообщает Минэнерго, передает УНН.

"Министерство энергетики утвердило новую редакцию Устава ГП "НАЭК "Энергоатом". Одним из важнейших нововведений стало внедрение на предприятии института корпоративного управления в соответствии с нормами законодательства", - рассказали в министерстве.

В то же время, готовя новую редакцию Устава, Минэнерго отклонило ряд предложений "Энергоатома", которые не соответствуют нормам законодательства.

Документ, в частности, будет содержать пункты относительно:

  • согласования с Министерством организационной структуры предприятия в соответствии с нормами законодательства;

  • предоставления Министерству отчетов о выполнении финансового плана предприятием;

  • персональной ответственности руководителя предприятия;

  • необходимости согласования Министерством заключения договоров о проведении независимых аудиторских проверок.

"Эти пункты в свое время, среди прочего, стали причиной подачи иска НАЭК "Энергоатом" к Министерству. Предприятие настаивало на исключении этих пунктов из Устава, однако после ряда совещаний и переговоров с Министерством было найдено согласованное решение, поэтому "Энергоатом" отозвал свой иск. Сейчас судебное производство закрыто", - отметили в Минэнерго.

Устав зарегистрируют после предварительного согласования с Представительством Европейского банка реконструкции и развития, как того требует Кредитное соглашение "Украина: Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций" между ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЕБРР.

Справка УНН. "Энергоатом" - оператор национальных АЭС.

Напомним, ранее руководительница Минэнерго Ольга Буславец увеличила мощность АЭС и открыла возможность "Энергоатому" заработать в июне дополнительно 2 млрд грн на продаже электроэнергии по двусторонним (прямыми) договорами.

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