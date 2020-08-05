"Енергоатому" вводять наглядову раду

"Міністерство енергетики затвердило нову редакцію Статуту ДП "НАЕК "Енергоатом". Одним з найважливіших нововведень стало запровадження на підприємстві інституту Корпоративного управління у відповідності до норм законодавства", - розповіли у міністерстві.

Водночас, готуючи нову редакцію Статуту, Міненерго відхилило низку пропозицій "Енергоатому", які не відповідають нормам законодавства.

Документ, зокрема, міститиме пункти щодо:



узгодження з Міністерством організаційної структури підприємства, відповідно до норм законодавства;







надання Міністерству звітів про виконання фінансового плану підприємством;







персональної відповідальності керівника підприємства;







необхідності узгодження Міністерством укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок.



"Ці пункти свого часу, серед іншого, стали причиною подачі позову НАЕК "Енергоатом" до Міністерства. Підприємство наполягало на виключенні цих пунктів зі Статуту, проте після низки нарад та перемовин з Міністерством було знайдено узгоджене рішення, відтак "Енергоатом" відкликав свій позов. Зараз судове провадження закрито", - наголосили в Міненерго.

Статут зареєструють після попереднього погодження з Представництвом Європейського банку реконструкції та розвитку, як того вимагає Кредитна угода "Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій" між ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР.

Довідка УНН. "Енергоатом" - оператор національних АЕС.

Нагадаємо, раніше очільниця Міненерго Ольга Буславець збільшила потужність АЕС та відкрила можливість "Енергоатому" заробити у червні додатково 2 млрд грн на продажу електроенергії за двосторонніми (прямими) договорами.