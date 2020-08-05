"Енергоатому" вводять наглядову раду

ukru
18:42 • 27824 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 58990 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 75468 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 108870 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 115746 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115343 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149732 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124796 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124535 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123788 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 87412 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 99953 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106750 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105514 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 98954 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 69712 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 98954 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 75539 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149732 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49412 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 56981 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107334 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125646 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125079 перегляди
Актуальне
"Енергоатому" вводять наглядову раду

"Енергоатому" вводять наглядову раду

Київ • УНН

 • 11799 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Нова редакція Статуту "Енергоатому" передбачає введення інституту Корпоративного управління, повідомляє Міненерго, передає УНН.

"Міністерство енергетики затвердило нову редакцію Статуту ДП "НАЕК "Енергоатом". Одним з найважливіших нововведень стало запровадження на підприємстві інституту Корпоративного управління у відповідності до норм законодавства", - розповіли у міністерстві.

Водночас, готуючи нову редакцію Статуту, Міненерго відхилило низку пропозицій "Енергоатому", які не відповідають нормам законодавства.

Документ, зокрема, міститиме пункти щодо:

  • узгодження з Міністерством організаційної структури підприємства, відповідно до норм законодавства;

  • надання Міністерству звітів про виконання фінансового плану підприємством;

  • персональної відповідальності керівника підприємства;

  • необхідності узгодження Міністерством укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок.

"Ці пункти свого часу, серед іншого, стали причиною подачі позову НАЕК "Енергоатом" до Міністерства. Підприємство наполягало на виключенні цих пунктів зі Статуту, проте після низки нарад та перемовин з Міністерством було знайдено узгоджене рішення, відтак "Енергоатом" відкликав свій позов. Зараз судове провадження закрито", - наголосили в Міненерго.

Статут зареєструють після попереднього погодження з Представництвом Європейського банку реконструкції та розвитку, як того вимагає Кредитна угода "Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій" між ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР.

Довідка УНН. "Енергоатом" - оператор національних АЕС.

Нагадаємо, раніше очільниця Міненерго Ольга Буславець збільшила потужність АЕС та відкрила можливість "Енергоатому" заробити у червні додатково 2 млрд грн на продажу електроенергії за двосторонніми (прямими) договорами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92