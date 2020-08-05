"Енергоатому" вводять наглядову раду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Нова редакція Статуту "Енергоатому" передбачає введення інституту Корпоративного управління, повідомляє Міненерго, передає УНН.
"Міністерство енергетики затвердило нову редакцію Статуту ДП "НАЕК "Енергоатом". Одним з найважливіших нововведень стало запровадження на підприємстві інституту Корпоративного управління у відповідності до норм законодавства", - розповіли у міністерстві.
Водночас, готуючи нову редакцію Статуту, Міненерго відхилило низку пропозицій "Енергоатому", які не відповідають нормам законодавства.
Документ, зокрема, міститиме пункти щодо:
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- узгодження з Міністерством організаційної структури підприємства, відповідно до норм законодавства;
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- надання Міністерству звітів про виконання фінансового плану підприємством;
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- персональної відповідальності керівника підприємства;
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- необхідності узгодження Міністерством укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок.
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"Ці пункти свого часу, серед іншого, стали причиною подачі позову НАЕК "Енергоатом" до Міністерства. Підприємство наполягало на виключенні цих пунктів зі Статуту, проте після низки нарад та перемовин з Міністерством було знайдено узгоджене рішення, відтак "Енергоатом" відкликав свій позов. Зараз судове провадження закрито", - наголосили в Міненерго.
Статут зареєструють після попереднього погодження з Представництвом Європейського банку реконструкції та розвитку, як того вимагає Кредитна угода "Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій" між ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР.
Довідка УНН. "Енергоатом" - оператор національних АЕС.
Нагадаємо, раніше очільниця Міненерго Ольга Буславець збільшила потужність АЕС та відкрила можливість "Енергоатому" заробити у червні додатково 2 млрд грн на продажу електроенергії за двосторонніми (прямими) договорами.