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Энергоатом сообщил о мирном митинге и серии взрывов в Энергодаре

Киев • УНН

 • 100399 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. НАЭК "Энергоатом" сообщила о серии взрывов в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, пишет УНН.

Энергоатом сообщил о мирном митинге и серии взрывов в Энергодаре

Цитата

"В Энергодаре серия громких взрывов", - сообщили в Энергоатоме в Telegram.

При этом не указано, когда это произошло.

Детали

Также Энергоатом обнародовал видео и распространил сообщение, что "сегодня с утра жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали между собой. За этим наблюдали русскофашистские оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. За несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Напуганные энергодарцы начали убегать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах".

Дополнение

По данным Энергоатома по состоянию на утро 2 апреля, Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 26-е сутки контролируются российскими военными. Но все энергоблоки ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, ротация работников происходит. Формально оккупанты не вмешиваются в работу станции, но персонал вынужден все технические решения согласовать с их командиром, указали в Энергоатоме.

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