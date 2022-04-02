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Енергоатом повідомив про мирний мітинг та серію вибухів в Енергодарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. НАЕК "Енергоатом" повідомила про серію вибухів в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, пише УНН.

Енергоатом повідомив про мирний мітинг та серію вибухів в Енергодарі

Цитата

"В Енергодарі серія гучних вибухів", - повідомили в Енергоатомі у Telegram.

При цьому не вказано, коли це сталося.

Деталі

Також Енергоатом оприлюднив відео і поширив повідомлення, що "сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях".

Доповнення

За даними Енергоатому станом на ранок 2 квітня, Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 26-ту добу контролюються російськими військовими. Але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу станції, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їхнім командиром, вказали в Енергоатомі.

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