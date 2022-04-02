Енергоатом повідомив про мирний мітинг та серію вибухів в Енергодарі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. НАЕК "Енергоатом" повідомила про серію вибухів в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, пише УНН.
Цитата
"В Енергодарі серія гучних вибухів", - повідомили в Енергоатомі у Telegram.
При цьому не вказано, коли це сталося.
Деталі
Також Енергоатом оприлюднив відео і поширив повідомлення, що "сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях".
Доповнення
За даними Енергоатому станом на ранок 2 квітня, Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 26-ту добу контролюються російськими військовими. Але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу станції, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їхнім командиром, вказали в Енергоатомі.