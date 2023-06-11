Детали

Во время закрытия завода в Спрингдейле труба упала на дома, потому что взрывчатка, которую применяли, чтобы снести сооружения, сработала неправильно.

Это стечение обстоятельств, но похожий сценарий целенаправленно могут попытаться реализовать российские захватчики, которые уже угрожали взорвать трубы Запорожской ТЭС. Разрушение двух труб высотой 300 метров спровоцирует разрушения и жертвы среди гражданских лиц.

Запорожская ТЭС расположена неподалеку от временно оккупированной российскими военными крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС.