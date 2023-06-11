Енергоатом показав як виглядатиме можливий підрив росіянами труби Запорізької ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Росіяни цілеспрямовано можуть наражати цивільних Енергодару на небезпеку. У Енергоатомі показали, як може виглядати підрив труби Запорізької ТЕС, пише УНН.
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Під час закриття заводу в Спрінгдейл труба впала на будинки, бо вибухівка, яку застосовували, щоб знести споруди, спрацювала неправильно.
Це збіг обставин, але схожий сценарій цілеспрямовано можуть спробувати реалізувати російські загарбники, які вже погрожували підірвати труби Запорізької ТЕС. Руйнування двох труб заввишки 300 метрів спровокує руйнування та жертви серед цивільних громадян.
Запорізька ТЕС розташована неподалік від тимчасово окупованої російськими військовими найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС.