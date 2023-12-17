Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для Хмельницкой АЭС

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  198623 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  210321 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  177771 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  172077 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  222368 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  211279 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  173930 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  153598 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  152847 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

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Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  138126 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

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Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  127002 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  109448 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

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Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141225 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

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Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149535 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

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Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139593 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

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НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве первого в Европе реактора AP1000, который будет установлен на Хмельницкой АЭС. Он будет иметь наибольшую в Украине мощность - 1100 МВт.

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Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию

В результате проникновения ДРГ на территорию россии был уничтожен опорный пункт российских войск. Это подтвердили в ГУР.

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Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию

российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области

российские СМИ сообщают о бое с применением стрелкового оружия с украинскими диверсантами в белгородской области.

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российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области

Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

18 декабря польские перевозчики планируют провести акцию протеста на границе Ягодин-Дорогуск, требуя предоставления коммерческих разрешений украинским фирмам и приостановления выдачи новых лицензий с начала войны. Они могут протестовать до 8 марта, что повлияет на очереди из украинских грузовиков.

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Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Знаковый грузинский режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет

Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер на 89-м году жизни во Франции, оставив после себя наследие из более 20 фильмов, среди которых и отмеченный наградами "Листопад". Он был критиком российской агрессии.

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Знаковый грузинский режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет

В КГГА прокомментировали, критическая ли ситуация на участке проседания грунта над перегоном закрытого тоннеля метро

Проседание грунта возле станции метро "Демеевская" произошло еще до закрытия части синей ветки, но эксперты не видят критических изменений и стабилизировали состояние почвы, продолжая укрепление и мониторинг.

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В КГГА прокомментировали, критическая ли ситуация на участке проседания грунта над перегоном закрытого тоннеля метро

За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили 7250 военнослужащих противника и более 300 единиц военной техники с 11 по 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Украины.

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За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов

В Киеве над тоннелем синей ветки метро просел грунт: под землю сползают торговые павильоны

Под Голосеевской площадью в Киеве проседает земля и образуется пропасть, из-за чего ограничивается движение по дорогам и повреждена инфраструктура.

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В Киеве над тоннелем синей ветки метро просел грунт: под землю сползают торговые павильоны

Атака на аэродром морозовск в ростовской области - совместная спецоперация СБУ и ВСУ - источник

Украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в ростове, повредили бомбардировщики Су-34.

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Атака на аэродром морозовск в ростовской области - совместная спецоперация СБУ и ВСУ - источник

Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек

Сильный ураган в Баия-Бланка, Аргентина, вызвал обвал крыши в клубе Bahiense del Norte, в результате чего погибло по меньшей мере 13 человек и многие получили ранения. ЧП произошло во время проведения спортивных соревнований.

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Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек