Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для Хмельницкой АЭС

Энергоатом и Westinghouse в воскресенье, 17 декабря, подписали соглашение о закупке реакторной установки для первого в Европе атомного энергоблока по технологии AP1000. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Соглашение подписали в Киеве президент Энергоатома Петр Котин и гендиректор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

Таких реакторов не было в Украине, их нет на постсоветском пространстве, пока нет в Европе. Это - одна из самых прогрессивных технологий в атомной энергетике, которая дает возможность поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блэкаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания - прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

АР1000 будет энергоблоком №5 Хмельницкой АЭС и будет иметь наибольшую в Украине мощность - 1100 МВт. Сейчас станция имеет два ядерных реакторы ВВЭР-1000, еще два таких же находятся на стадии строительства.

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