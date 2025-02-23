"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

НАЭК "Энергоатом" готовится к строительству пятого и шестого энергоблоков по технологии AP1000 американской компании Westinghouse. Об этом сообщил руководитель компании Петр Котин в интервью программе "Энерго LIVE", пишет УНН.

Детали

По словам Котина, сейчас между "Энергоатомом" и Westinghouse подписан меморандум и несколько договоров на поставку оборудования и сервисных услуг. После утверждения ТЭО документы будут поданы в Кабинет Министров, а затем и в парламент для принятия отдельного закона о строительстве энергоблоков.

У нас очень дружеские и надежные отношения с компанией Westinghouse. Это один из наших стратегических партнеров. И мы доверяем Westinghouse. Westinghouse доверяет нам.

Таким образом это позволяет нам расширять сотрудничество и начинать очень много различных проектов в различных фактически сферах атомной энергетики именно с Westinghouse отметил Котин.

По его словам, строительство одного энергоблока может длиться около пяти лет при условии надлежащего финансирования и организации работ. В качестве примера Котин привел четвертый энергоблок Запорожской АЭС, который был построен всего за 48 месяцев.

Справочно

AP 1000 - это самые современные реакторы поколения III+, которые имеют улучшенные системы безопасности и могут быстро реагировать на изменения в энергосистеме. Реализация проекта по строительству пятого и шестого энергоблоков чрезвычайно важна, особенно после потери части маневровых мощностей других генераций из-за российских атак.

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