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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поможет Украине не только обходиться без импорта, но и дать больше дешевого электричества: Зеленский о строительстве блоков ХАЭС

Поможет Украине не только обходиться без импорта, но и дать больше дешевого электричества: Зеленский о строительстве блоков ХАЭС

Киев  •  УНН

 • 7355 просмотра

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Зеленский анонсировал запуск четырех новых энергоблоков общей мощностью 4,4 ГВт. Два из них будут американского производства Westinghouse, что позволит Украине отказаться от импорта электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится для Украины запуск еще четырех блоков, что суммарно даст дополнительные 4,4 ГВт электроэнергии, что в свою очередь позволит Украине не только обходиться без импорта электричества в сложные зимние периоды, но и дать больше дешевого электричества. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

В целом готовим для Украины запуск еще четырех блоков. Первый этап - два блока, плюс 2,2 ГВт, и впоследствии второй этап - еще два блока, американские, кстати, блоки будут потом - компании Westinghouse - тоже 2,2 ГВт. В общем именно с американскими партнерами мы работаем на достройку станции - это будет самая сильная наша станция. И этот большой проект поможет Украине не только обходиться без импорта электричества в сложные зимние периоды, но и дать больше дешевого электричества для наших людей и для нашей промышленности

- сказал Зеленский.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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