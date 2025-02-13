Зеленский посетил ХАЭС и заслушал о защите объектов критической инфраструктуры, АЭС
Киев • УНН
Президент посетил Хмельницкую АЭС и обсудил перспективы развития атомной энергетики. Планируется достройка двух энергоблоков стоимостью полмиллиарда евро, что добавит 2 ГВт мощности.
Президент Владимир Зеленский посетил Хмельницкую атомную электростанцию. Во время совещания заслушал доклады о перспективах развития атомной энергетики и защите объектов критической инфраструктуры, украинских АЭС в Хмельницкой и Ровенской областях, передает УНН.
Посетил Хмельницкую атомную электростанцию. Очень важно, что есть проект достройки энергоблоков ХАЭС
Он заявил, что это энергонезависимость, благодаря которой Украина будет иметь дополнительные 2 гигаватта электроэнергии.
То, что нужно, чтобы не зависеть от импорта в критические периоды и поддерживать промышленное развитие Украины. Сегодня же во время совещания заслушал доклады о перспективах развития атомной энергетики и защите объектов критической инфраструктуры, наших АЭС в Хмельницкой и Ровенской областях. Спасибо всем, кто работает ради укрепления Украины
Украина может получить два атомных блока за рекордно короткое время - Колиснык11.02.25, 19:43 • 43508 просмотров
Дополнение
11 февраля Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет. По словам нардепа Алексея Гончаренко, на достройку ХАЭС планируют потратить полмиллиарда евро.