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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский посетил ХАЭС и заслушал о защите объектов критической инфраструктуры, АЭС

Зеленский посетил ХАЭС и заслушал о защите объектов критической инфраструктуры, АЭС

Киев  •  УНН

 • 12155 просмотра

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Президент посетил Хмельницкую АЭС и обсудил перспективы развития атомной энергетики. Планируется достройка двух энергоблоков стоимостью полмиллиарда евро, что добавит 2 ГВт мощности.

Президент Владимир Зеленский посетил Хмельницкую атомную электростанцию. Во время совещания заслушал доклады о перспективах развития атомной энергетики и защите объектов критической инфраструктуры, украинских АЭС в Хмельницкой и Ровенской областях, передает УНН.

Посетил Хмельницкую атомную электростанцию. Очень важно, что есть проект достройки энергоблоков ХАЭС

- написал Зеленский. 

Он заявил, что это энергонезависимость, благодаря которой Украина будет иметь дополнительные 2 гигаватта электроэнергии.

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То, что нужно, чтобы не зависеть от импорта в критические периоды и поддерживать промышленное развитие Украины. Сегодня же во время совещания заслушал доклады о перспективах развития атомной энергетики и защите объектов критической инфраструктуры, наших АЭС в Хмельницкой и Ровенской областях. Спасибо всем, кто работает ради укрепления Украины

- сообщил Зеленский. 

Украина может получить два атомных блока за рекордно короткое время - Колиснык11.02.25, 19:43 • 43508 просмотров

 Дополнение

11 февраля Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет. По словам нардепа Алексея Гончаренко, на достройку ХАЭС планируют потратить полмиллиарда евро. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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