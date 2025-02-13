Зеленский посетил ХАЭС и заслушал о защите объектов критической инфраструктуры, АЭС

Президент Владимир Зеленский посетил Хмельницкую атомную электростанцию. Во время совещания заслушал доклады о перспективах развития атомной энергетики и защите объектов критической инфраструктуры, украинских АЭС в Хмельницкой и Ровенской областях, передает УНН.

Он заявил, что это энергонезависимость, благодаря которой Украина будет иметь дополнительные 2 гигаватта электроэнергии.

То, что нужно, чтобы не зависеть от импорта в критические периоды и поддерживать промышленное развитие Украины. Сегодня же во время совещания заслушал доклады о перспективах развития атомной энергетики и защите объектов критической инфраструктуры, наших АЭС в Хмельницкой и Ровенской областях. Спасибо всем, кто работает ради укрепления Украины