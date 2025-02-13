Зеленський відвідав ХАЕС та заслухав про захист об’єктів критичної інфраструктури, АЕС

Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, українських АЕС на Хмельниччині та Рівненщині, передає УНН.

Він заявив, що це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії.

Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України. Сьогодні ж під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, наших АЕС на Хмельниччині та Рівненщині. Дякую всім, хто працює заради зміцнення України