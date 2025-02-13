Зеленський відвідав ХАЕС та заслухав про захист об’єктів критичної інфраструктури, АЕС
Київ • УНН
Президент відвідав Хмельницьку АЕС та обговорив перспективи розвитку атомної енергетики. Планується добудова двох енергоблоків вартістю пів мільярда євро, що додасть 2 ГВт потужності.
Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, українських АЕС на Хмельниччині та Рівненщині, передає УНН.
Відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС
Він заявив, що це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії.
Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України. Сьогодні ж під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, наших АЕС на Хмельниччині та Рівненщині. Дякую всім, хто працює заради зміцнення України
Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник11.02.25, 19:43 • 44354 перегляди
Доповнення
11 лютого Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років. За словами нардепа Олексія Гончаренка, на добудову ХАЕС планують витратити пів мільярда євро.