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Зеленський відвідав ХАЕС та заслухав про захист об’єктів критичної інфраструктури, АЕС

Зеленський відвідав ХАЕС та заслухав про захист об’єктів критичної інфраструктури, АЕС

Київ • УНН

 • 33346 перегляди

Президент відвідав Хмельницьку АЕС та обговорив перспективи розвитку атомної енергетики. Планується добудова двох енергоблоків вартістю пів мільярда євро, що додасть 2 ГВт потужності.

Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, українських АЕС на Хмельниччині та Рівненщині, передає УНН.

Відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС

- написав Зеленський. 

Він заявив, що це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії.

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Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України. Сьогодні ж під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, наших АЕС на Хмельниччині та Рівненщині. Дякую всім, хто працює заради зміцнення України

- повідомив Зеленський. 

Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник11.02.25, 19:43 • 44354 перегляди

 Доповнення

11 лютого Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років. За словами нардепа Олексія Гончаренка, на добудову ХАЕС планують витратити пів мільярда євро. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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