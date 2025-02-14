Допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту, але й дати більше дешевої електрики: Зеленський про будівництво блоків ХАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується для України запуск іще чотирьох блоків, що сумарно дасть додаткові 4,4 ГВт електроенергії, що в свою чергу дозволить Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції – це буде найсильніша наша станція. І цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, українських АЕС на Хмельниччині та Рівненщині

Зеленський відвідав ХАЕС та заслухав про захист об’єктів критичної інфраструктури, АЕС

Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.

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Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник

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Дасть понад 2 гВт електрики для України: Зеленський про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС