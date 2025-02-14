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15 березня, 19:03 • 128528 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141141 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118797 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту, але й дати більше дешевої електрики: Зеленський про будівництво блоків ХАЕС

Київ • УНН

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Зеленський анонсував запуск чотирьох нових енергоблоків загальною потужністю 4,4 ГВт. Два з них будуть американського виробництва Westinghouse, що дозволить Україні відмовитися від імпорту електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується для України запуск іще чотирьох блоків, що сумарно дасть додаткові 4,4 ГВт електроенергії, що в свою чергу дозволить Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції – це буде найсильніша наша станція. І цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості

- сказав Зеленський.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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