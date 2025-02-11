Дасть понад 2 гВт електрики для України: Зеленський про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Верховної Ради, яка ухвалила законопроєкт про добудову енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції, зазначивши, що це дасть змогу отримати додатково 2 гВт електрики, і допоможе стримувати зростання цін на електроенергію. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гВт електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей - сказав Зеленський.

Він зазначив, що завдяки ухваленому законопроєкту, Україна тепер зможе говорити більш упевнено з США та президентом Дональдом Трампом щодо спеціальних економічних проєктів, щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики.

Промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел. Саме це й робимо. Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись - додав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що добудова двох блоків ХАЕС підвищить стійкість енергосистеми. На сьогодні третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий - на 25%.