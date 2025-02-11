Даст более 2 гВт электричества для Украины: Зеленский о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады, которая приняла законопроект о достройке энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции, отметив, что это позволит получить дополнительно 2 гВт электричества, и поможет сдерживать рост цен на электроэнергию. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Важно сказать сегодня также об украинской энергетической безопасности - важный день, Верховная Рада сделала существенный шаг. Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более чем 2 гВт электричества для Украины. И чтобы было понятно, сейчас, в эти сложные зимние месяцы, мы можем импортировать в Украину от наших соседей примерно такой объем электричества. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей

Он отметил, что благодаря принятому законопроекту, Украина теперь сможет говорить более уверенно с США и президентом Дональдом Трампом относительно специальных экономических проектов, относительно специальных ресурсов Украины, добычи и переработки, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества.

Промышленный рост и развитие любой экономики должны базироваться в современном мире на развитии энергетических источников. Именно это и делаем. Конечно, есть голоса, которые критикуют. Но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна - они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная. Есть все эти цифры. Каждый может увидеть и убедиться