"Енергоатом" готується до будівництва двох нових енергоблоків за технологією Westinghouse

НАЕК "Енергоатом" готується до будівництва п’ятого і шостого енергоблоків за технологією AP1000 американської компанії Westinghouse. Про це повідомив керівник компанії Петро Котін в інтерв’ю програмі "Енерго LIVE", пише УНН.

Деталі

За словами Котіна, наразі між "Енергоатомом" та Westinghouse підписано меморандум і кілька договорів на постачання обладнання та сервісних послуг. Після затвердження ТЕО документи будуть подані до Кабінету Міністрів, а згодом і до парламенту для ухвалення окремого закону про будівництво енергоблоків.

У нас дуже дружні і надійні відношення з компанією Westinghouse. Це один з наших стратегічних партнерів. І ми довіряємо Westinghouse. Westinghouse довіряє нам.

Таким чином це дозволяє нам розширювати співпрацю і розпочинати дуже багато різних проектів в різних фактично сферах атомної енергетики саме з Westinghouse зазначив Котін.

За його словами, будівництво одного енергоблока може тривати близько п’яти років за умови належного фінансування та організації робіт. У якості прикладу Котін навів четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який був побудований всього за 48 місяців.

Довідково

AP 1000 – це найсучасніші реактори покоління ІІІ+, які мають покращені системи безпеки та можуть швидко реагувати на зміни в енергосистемі. Реалізація проєкту з будівництва п’ятого і шостого енергоблоків надзвичайно важлива, особливо після втрати частини маневрових потужностей інших генерацій через російські атаки.

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