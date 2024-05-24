Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская"

Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ВЛ-750кВ "Днепровская". Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

23 мая 2024 года в 16:50 часов была восстановлена работа поврежденной внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская".

Восстановление линии позволяет снова соединить две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", обеспечивающая питание собственных нужд станции.

Напомним

С начала российской оккупации Запорожская АЭС пережила уже 8 полных блэкаутов и один частичный, с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Отказ этих систем грозит аварийной ситуацией.

Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом