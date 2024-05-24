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Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська"

Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська"

Київ • УНН

 • 25307 перегляди

Українські енергетики відновили лінію електропостачання Запорізької АЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська", що дозволило з'єднати дві лінії електропередач та забезпечити власні потреби станції.

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська". Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

23 травня 2024 року о 16:50 годині було відновлено роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Відновлення лінії дозволяє знову з'єднати дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", що забезпечує живлення власних потреб станції.

Нагадаємо

З початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вже 8 повних блекаутів та один частковий, зі запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Відмова цих систем загрожує аварійною ситуацією.

Запорізька АЕС на межі чергового блекауту, через обстріл рф відключилася лінія електропередачі - Енергоатом04.04.24, 10:45 • 25276 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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