Энергетики готовятся к возможной новой атаке россиян - эксперт

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Энергетики понимают, куда россияне могут целиться, и готовятся к этому. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона, комментируя возможные новые удары рф по энергетической инфраструктуре Украины, передает УНН.

Цитата

"Мы понимаем, куда они (россияне – ред.) могут целиться, и мы понимаем где будет самое неприятное… Главная работа (состоит в том – ред.), как смягчить возможные последствия того, что они попадут туда, куда нам не нужно, чтобы они попадали. То есть реально идет сейчас очень активная работа, действительно, есть предварительная информация, что могут быть атаки в последующие дни. Мы готовимся и очень напряженно сейчас идет эта работа", - рассказал Харченко.

По его словам, ситуация действительно очень сложная.

Дополнение

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что "есть информация, что на этой неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блекауты" и призвал запастись продуктами.

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