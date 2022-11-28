Енергетики готуються до можливої нової атаки росіян - експерт

Цитата

«Ми розуміємо, куди вони (росіяни – ред.) можуть цілитися, і ми розуміємо де буде найнеприємніше… Головна робота (полягає в тому – ред.), як пом'якшити можливі наслідки того, що вони потраплять туди, куди нам не треба, щоб вони потрапляли. Тобто, реально йде зараз дуже активна робота, дійсно, є попередня інформація, що можуть бути атаки наступними днями. Ми готуємося й дуже напружено зараз йде ця робота», - розповів Харченко.

За його словами, ситуація справді дуже складна.

Доповнення

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що "є інформація, що на цьому тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами.