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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25669 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Енергетики готуються до можливої нової атаки росіян - експерт

Енергетики готуються до можливої нової атаки росіян - експерт

Київ • УНН

 • 1041186 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Енергетики розуміють, куди росіяни можуть цілитися, та готуються до цього. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону, коментуючи можливі нові удари рф по енергетичній інфраструктурі України, передає УНН.

Цитата

«Ми розуміємо, куди вони (росіяни – ред.) можуть цілитися, і ми розуміємо де буде найнеприємніше… Головна робота (полягає в тому – ред.), як пом'якшити можливі наслідки того, що вони потраплять туди, куди нам не треба, щоб вони потрапляли. Тобто, реально йде зараз дуже активна робота, дійсно, є попередня інформація, що можуть бути атаки наступними днями. Ми готуємося й дуже напружено зараз йде ця робота», - розповів Харченко.

За його словами, ситуація справді дуже складна.

Доповнення

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що "є інформація, що на цьому тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами.

Українські Національні Новини

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