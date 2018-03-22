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Энергетическое сообщество ЕС отчиталось об анализе работы НКРЭКУ

Энергетическое сообщество ЕС отчиталось об анализе работы НКРЭКУ

Киев  •  УНН

 • 14581 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта Секретариат Энергетического Сообщества опубликовал первый Отчет о проведении независимого анализа деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на сообщение Европейского энергетического сообщества.

“Секретариат Энергетического Сообщества опубликовал первый Отчет об обеспечении независимого аудита НКРЭКУ”, — говорится в сообщении.

Согласно отчету, НКРЭКУ обычно придерживается стандартов прозрачности, а практика публикаций регулятора даже опережает соответствующие юридические требования.

В то же время, европейские эксперты подчеркивают, что ряд решений Комиссии вызвали дискуссию внутри страны. Это касается, прежде всего, решения об установлении тарифов на услуги по транспортировке природного газа, RAB-тарифов и формулы цены на уголь “Роттердам+”. Эти решения проанализируют дополнительно.

“Анализ проводится в то время, когда регулятор подвергается серии организационных потрясений и критики его решений. Вместе с этим он должен выполнять новые важные обязанности по разработке вторичных актов для реформирования рынка электроэнергии и газа. Можно признать, что определенный уровень несогласия между регулятором и отраслью регулирования вполне типичен”, - говорится в отчете.

Отметим, НКРЭКУ обратилась в Энергетическое сообщество 11 июля прошлого года с предложением провести независимый аудит деятельности регулятора.

Напомним, 14 марта НКРЭКУ утвердила очередную часть вторичного законодательства, которое обеспечит либерализацию рынка электроэнергии.

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