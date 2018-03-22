Енергетичне співтовариство ЄС відзвітувало про аналіз роботи НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 21 березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував перший Звіт про здійснення незалежного аналізу діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає УНН з посиланням на повідомлення Європейського енергетичного співтовариства.
“Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував перший Звіт про забезпечення незалежного аудиту НКРЕКП”, — йдеться у повідомленні.
Згідно із звітом, НКРЕКП зазвичай дотримується стандартів прозорості, а практика публікацій регулятора навіть випереджає відповідні юридичні вимоги.
Водночас, європейські експерти підкреслюють, що низка рішень Комісії викликали дискусію всередині країни. Це стосується, насамперед, рішення про встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу, RAB-тарифів і формули ціни на вугілля “Роттердам+”. Ці рішення проаналізують додатково.
“Аналіз проводиться в той час, коли регулятор зазнає серії організаційних потрясінь і критики його рішень. Разом з цим він повинен виконувати нові важливі обов’язки з розробки вторинних актів для реформування ринку електроенергії та газу. Можна визнати, що певний рівень незгоди між регулятором і галуззю регулювання цілком типовий”, — сказано у звіті.
Зазначимо, НКРЕКП звернулася до Енергетичного співтовариства 11 липня минулого року з пропозицією провести незалежний аудит діяльності регулятора.
Нагадаємо, 14 березня НКРЕКП затвердила чергову частину вторинного законодавства, що забезпечить лібералізацію ринку електроенергії.