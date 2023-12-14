Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен
Киев • УНН
Помощь направлена на приобретение и ремонт средств связи, спецтехники и транспортных средств для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.
Спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и его основатель Григорий Козловский перечислили все собранные средства с празднования грядущего Нового 2024-го года, которое будет проводиться в гостинично-развлекательном комплексе, на помощь ВСУ, а это 2 миллиона гривен.
Помощь получили воины военной части А2943. Эти средства пойдут на поддержку воинов в борьбе с врагом. На них приобретут и отремонтируют средства связи, спецтехнику и транспортные средства для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.
Григорий Козловский отметил: "Наша страна и наши военные нуждаются в поддержке. Украинские вооруженные силы каждый день метр за метром гонят врага с нашей земли, защищают каждого украинца, дают возможность работать, жить, воспитывать детей. Для воинов важна наша финансовая поддержка и помощь. Я рад, что сегодня мы можем обеспечить воинов, которые обратились к нам за помощью, необходимыми средствами для приобретения военной техники, оружия, транспортных средств. Такая поддержка не только поможет вести эффективные боевые действия, она повышает морально-психологическое состояние воинов, увеличивает их преданность Украине".
С первого дня полномасштабной войны Григорий Козловский и созданный им Фонд помощи Украине "Рух у Майбутнє" помогают военным, переселенцам, детям.
А недавно Григорий Козловский и ФК "Рух" вместе с Emily Resort устроили праздничный уикенд для детей ко Дню Святого Николая.
Дети, среди которых дети-переселенцы и дети погибших Героев, побывали в Академии ФК "Рух", присоединились к разнообразному веселью, посмотрели праздничное представление.
В начале полномасштабной войны на базе спорткомплекса и Академии ФК "Рух" Григорий Козловский развернул штаб по оказанию помощи вынужденным переселенцам. Здесь все дети и взрослые могли получить необходимую помощь, продукты, предметы первой необходимости.
С первых дней своей работы Emily Resort вовлечен в благотворительные проекты. Комплекс помогает военным, устраивает различные активности для детей.
Так в марте на территории Академии ФК "Рух" и комплекса Emily Resort в Винниках была развернута инициатива "Понад усе". Главная цель инициативы лечение и реабилитация и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. С апреля проект начал работать с первыми пациентами. В настоящее время профессиональную помощь специалистов получили 54 украинца, а 37 из этих лиц проходили лечение и реабилитацию на базе Академии "Руха".
В комплексе Emily Resort и на Академии "Руха" есть все необходимое для восстановления бойцов после ранений. А благодаря ресурсам клуба украинским воинам гарантирован высокий уровень сервиса и вся необходимая помощь, в которой они нуждаются.
Осенью Григорий Козловский и Emily Resort помогли украинским военным подготовиться к участию в "Играх непокоренных". В течение трех дней на территории комплекса Emily Resort военные готовились к участию в комплекса Emily Resort военные готовились к международным соревнованиям "Игр непокоренных", которые проходили в Дюссельдорфе. А в комплексе Emily Resort прошли соревнования по настольному теннису, баскетболу на колясках и волейболу. Здесь также обеспечили проживание, питание спортсменов и ивент-холл для проведения официальных мероприятий "Игр непокоренных".
А летом Григорий Козловский совместно с Юлией Думанской и благотворительной организацией "Рух у Майбутнє" передали в военный госпиталь Львова два жизненно важных аппарата стоимостью 4 миллиона гривен. Это наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.
Всего на нужды военных в различные воинские части, на передовую "Рух у Майбутнє" перечислил уже более 100 млн. грн.
"С начала войны я как гражданин и бизнесмен не мог стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Вместе с ФК "Рух" мы передали необходимое оборудование, транспорт и дроны нашим военным. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить победу", - резюмировал Григорий Козловский.
Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен
Помощь направлена на приобретение и ремонт средств связи, спецтехники и транспортных средств для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.
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