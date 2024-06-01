Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного Ролан Гаррос

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  132433 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  129149 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  133209 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  133855 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  140961 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132216 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  236897 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112800 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  219974 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92201 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного Ролан Гаррос

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) после победы над Анной Богдан из Румынии в двух сетах подряд. (7:6, 6:2), в следующем раунде она встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

спорт •   •  4879 просмотра
Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного Ролан Гаррос

Россияне пытаются захватить Сокол в Донецкой области - DeepState

Российские оккупанты пытаются захватить село Сокол Покровского района Донецкой области, в окрестностях которого идут бои.

Война •   •  8060 просмотра
Россияне пытаются захватить Сокол в Донецкой области - DeepState

В Киеве 2 июня лимитов потребления электроэнергии хватит для 76% от потребностей

2 июня в Киеве и некоторых других регионах состоятся плановые отключения электроэнергии из-за ограничений электроснабжения, при этом выделенных Киеву лимитов хватит лишь на 76% потребностей в часы отключения.

Война •   •  9088 просмотра
В Киеве 2 июня лимитов потребления электроэнергии хватит для 76% от потребностей

КНДР в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

В субботу, 1 июня, Северная Корея запустила по меньшей мере 10 воздушных шаров с прикрепленными к ним мешками для мусора в сторону южнокорейской провинции Кенги в ответ на рассылку активистами листовок с критикой режима Пхеньяна из Южной Кореи.

Новости Мира •   •  8913 просмотра
КНДР в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях-Генштаб

Оккупанты пытаются прорвать оборону Украины на Покровском и Северском направлениях, с начала суток по всей линии фронта произошло 73 боевых столкновения.

Война •   •  10208 просмотра
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях-Генштаб

Новый рекорд: в мае ВСУ уничтожили 1 160 российских артсистем

В мае 2023 года украинские военные достигли рекорда, уничтожив 1160 российских артиллерийских систем, что стало самой большой потерей артиллерии для рф за два года войны.

Война •   •  11791 просмотра
Новый рекорд: в мае ВСУ уничтожили 1 160 российских артсистем

На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали

В нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокого уровня воды в реках. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили по меньшей мере 150 человек.

Новости Мира •   •  11570 просмотра
На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали

США могут ввести санкции против китайских банков, поддерживающих рф

По словам заместителя госсекретаря США Карта Кэмпбелла, США рассматривают возможность введения санкций в отношении китайских фирм и финансовых институтов, которые систематически поддерживают Россию в войне против Украины.

Новости Мира •   •  12899 просмотра
США могут ввести санкции против китайских банков, поддерживающих рф

Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и обсудил саммит мира

Во время рабочего визита в Сингапур президент Украины Владимир Зеленский впервые в двусторонних отношениях встретился с президентом Тимора-Лешти Жозе Мануэлем Рамуш-Ортой, поблагодарив его за поддержку территориальной целостности Украины и подтверждение участия в саммите мира.

политика •   •  17258 просмотра
Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и обсудил саммит мира

Мобилизация в Украине: на сайте Кабмина зарегистрировали петицию о бронировании для работников ГСЧС

На сайте Кабинета Министров Украины уже появилась петиция с призывом вернуть "бронь" для всех чрезвычайников. Автор документа говорит, что сегодня "бронь с части бойцов снята".

Общество •   •  17290 просмотра
Мобилизация в Украине: на сайте Кабмина зарегистрировали петицию о бронировании для работников ГСЧС