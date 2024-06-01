Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного Ролан Гаррос

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-первая ракетка Украины в двух сетах обыграла Ану Богдан из Румынии (7:6, 6:2). Об этом сообщает Большой теннис Украины, передает УНН.

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Свитолина и Богдан встречались второй раз в карьере – в апреле этого года украинка проиграла сопернице в матче за сборную в рамках Кубка Билли Джин Кинг. На этот раз - Свитолина взяла реванш.

Отмечается, что в матче 1/8 финала Ролан Гаррос Свитолина встретится с четвертой ракеткой мира, Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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