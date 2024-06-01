Еліна Світоліна вийшла в четверте кола тенісного Ролан Гаррос
Київ • УНН
Еліна Світоліна, перша ракетка України, вийшла в четверте коло Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) після перемоги над Ганною Богдан з Румунії в двох сетах поспіль. (7:6, 6:2), у наступному раунді вона зустрінеться з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.
Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос – перша ракетка України в двох сетах обіграла Ану Богдан з Румунії (7:6, 6:2). Про це повідомляє Великий теніс України, передає УНН.
Деталі
Світоліна та Богдан зустрічалися вдруге в кар'єрі – у квітні цього року українка програла суперниці у матчі за збірну в рамках Кубка Біллі Джин Кінг. Цього разу - Світоліна взяла реванш.
Зазначається, що у матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос Світоліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу, Єленою Рибакіною з Казахстану.
Еліна Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй за вихід у фінал турніру WTA в Новій Зеландії05.01.24, 17:12 • 25237 переглядiв