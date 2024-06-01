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Еліна Світоліна вийшла в четверте кола тенісного Ролан Гаррос

Еліна Світоліна вийшла в четверте кола тенісного Ролан Гаррос

Київ • УНН

 • 27456 перегляди

Еліна Світоліна, перша ракетка України, вийшла в четверте коло Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) після перемоги над Ганною Богдан з Румунії в двох сетах поспіль. (7:6, 6:2), у наступному раунді вона зустрінеться з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос – перша ракетка України в двох сетах обіграла Ану Богдан з Румунії (7:6, 6:2). Про це повідомляє Великий теніс України, передає УНН.

Деталі

Світоліна та Богдан зустрічалися вдруге в кар'єрі – у квітні цього року українка програла суперниці у матчі за збірну в рамках Кубка Біллі Джин Кінг. Цього разу - Світоліна взяла реванш.

Зазначається, що у матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос Світоліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу, Єленою Рибакіною з Казахстану.

Еліна Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй за вихід у фінал турніру WTA в Новій Зеландії05.01.24, 17:12 • 25237 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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