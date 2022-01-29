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"Элемент информационно-психологической войны": в Минобороны отвергли сообщения о стягивании РФ к границе запасов крови

"Элемент информационно-психологической войны": в Минобороны отвергли сообщения о стягивании РФ к границе запасов крови

Киев • УНН

 • 34300 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Заместитель министра обороны Анна Маляр в субботу заявила, что сообщения СМИ о том, что Россия стягивает к границе с Украиной запасы крови и медоборудование, не соответствует действительности и является элементом информационно-психологической войны, пишет УНН.

Цитата:

“Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации распространить панику и страх в нашем обществе", - написала Маляр в Facebook.

Ранее

28 января Reuters со ссылкой на три американские источника сообщило, что российское военное наращивание вблизи Украины расширилось за счет поставок запасов крови вместе с другими медицинскими материалами, которые бы позволили ей оказывать помощь раненым, что, как оценивают авторы материала, является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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