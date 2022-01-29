"Елемент інформаційно-психологічної війни": у Міноборони відкинули повідомлення про стягування РФ до кордону запасів крові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у суботу заявила, що повідомлення ЗМІ про те, що Росія стягує до кордону з Україною запаси крові та медобладнання, не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни, пише УНН.
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“Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі “новини” є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві", - написала Маляр у Facebook.
Раніше
28 січня Reuters з посиланням на три американські джерела повідомило, що російське військове нарощування поблизу України розширилося за рахунок поставок запасів крові разом з іншими медичними матеріалами, які б дозволили їй надавати допомогу пораненим, що, як оцінюють автори матеріалу, є ще одним ключовим показником військової готовності Москви.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.