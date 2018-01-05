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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Электроснабжение освобожденных Травневое и Гладосово восстановлено

Киев • УНН

 • 10156 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В прифронтовом Травневом Бахмутского района и поселке Гладосово Горловского горсовета Донецкой области при содействии группы Гражданско-военного сотрудничества ВСУ были возобновлены поставки электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

Электроснабжение освобожденных Травневое и Гладосово восстановлено

“Несколько дней потребовалось на то, чтобы добиться гарантий безопасности для бригады электриков. Наконец удалось заменить простреленное оборудование и восстановить электроснабжение в двух поселках. Уже второй день Травневое и Гладосово обходятся без генераторов. Надеюсь, что хотя бы Рождество людям дадут спокойно отпраздновать”, - говорится в сообщении.

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Украина полностью возобновила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово еще 28 декабря 2017 года. Но уже 2 января снайперы незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” повредили изоляцию и перебили провода.

Как Раныше повыдомляло УНН, в селе Майское Донецкой области восстановлено медицинское обеспечение населения.

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