Електропостачання звільнених Травневого і Гладосового відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У прифронтовому Травневому Бахмутського району та селищі Гладосове Горлівської міськради Донецької області за сприяння групи Цивільно–військового співробітництва ЗСУ було відновлено постачання електроенергії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Кілька днів знадобилося на те, щоб домогтися гарантій безпеки для бригади електриків. І зрештою вдалося замінити прострілене обладнання й відновити електропостачання у двох селищах. Вже другий день Травневе та Гладосове обходяться без генераторів. Сподіваюся, що принаймні Різдво людям дадуть спокійно відсвяткувати”, — йдеться у повідомленні.
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Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому ще 28 грудня 2017 року. Але вже 2 січня снайпери незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” пошкодили ізоляцію й перебили дроти.
Як раныше повыдомляло УНН, у селі Травневе Донецької області відновлене медичне забезпечення населення.