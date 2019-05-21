Электронный рецепт в Германии сократит количество аптек на треть - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. К 2030 году количество стационарных аптек в Германии может сократиться на 30%. К такому развитию событий может привести внедрение электронного рецепта. Об этом пишет отраслевое издание apteka.ua, ссылаясь на данные исследования "Dr. Kaske".
Внедрение электронных рецептов в Германии приветствуют онлайн-аптеки и критикуют стационарные. Сообщается, что нововведение способствует увеличению доли интернет-аптек в общем объеме рынка рецептурных препаратов на 10,2%, или 5,1 млрд евро, к 2030 году.
"Прогноз авторов исследования относительно увеличения доли дистанционного отпуска на 10,2%, что соответствует объемам продаж в 5,1 млрд евро и для стационарных аптек означает потерю 4,3 млрд евро в объеме продаж, что позволяет сделать далекоидущие выводы: к 2030 году страна может не досчитаться трети стационарных аптек", - говорится в сообщении.
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Таким образом, из-за внедрения электронных рецептов, через 10 лет из 19,4 тыс. в стране может остаться порядка 10 тыс. стационарных аптек.
В рамках исследования были опрошены более 5000 потребителей, 107 производителей и 235 фармацевтов, а также отдельные эксперты.
Напомним, что в Украине, следуя европейской практике, депутаты также хотят сократить количество аптек у одного собственника. Соответствующая инициатива закреплена в законопроекте № 8591-д.
Целью такой нормы политики называют демонополизацию отечественного аптечного рынка, где сегодня, по оценкам экспертов, именно сетевики диктуют ценовую политику на рынке лекарств.
Законопроект 8591-д был поддержан Комитетом ВР по вопросам здравоохранения и ожидает своего вынесения на голосование.