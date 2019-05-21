Електронний рецепт в Німеччині скоротить кількість аптек на третину - дослідження

Впровадження електронних рецептів в Німеччині вітають онлайн-аптеки та критикують стаціонарні. Повідомляється, що нововведення сприяє збільшенню частки інтернет-аптек в загальному обсязі ринку рецептурних препаратів на 10,2%, або 5,1 млрд євро, до 2030 року.

"Прогноз авторів дослідження щодо збільшення частки дистанційної відпустки на 10,2%, що відповідає обсягам продажів в 5,1 млрд євро і для стаціонарних аптек означає втрату 4,3 млрд євро в обсязі продажів, що дозволяє зробити далекосяжні висновки: до 2030 року країна може не дорахуватися третини стаціонарних аптек", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, через впровадження електронних рецептів, через 10 років з 19,4 тис. у країні може залишитися близько 10 тис. стаціонарних аптек.

В рамках дослідження було опитано більше 5000 споживачів, 107 виробників і 235 фармацевтів, а також окремі експерти.

Нагадаємо, що в Україні, дотримуючись європейської практики, депутати також хочуть скоротити кількість аптек у одного власника. Відповідна ініціатива закріплена в законопроекті № 8591-д.

Метою такої норми політики називають демонополізацію вітчизняного аптечного ринку, де сьогодні, за оцінками експертів, саме мережевики диктують цінову політику на ринку ліків.

Законопроект 8591-д був підтриманий Комітетом ВР з питань охорони здоров'я та очікує свого винесення на голосування.