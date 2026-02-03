$42.810.04
23:51 • 3918 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 9930 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 11250 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 15954 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 13821 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11498 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11094 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 19084 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24970 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40128 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Электронные письма Эпштейна: герцогиня Йоркская называла педофила «братом» и просила деньги на аренду

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Обнародованные электронные письма Джеффри Эпштейна раскрывают тесную связь Сары Фергюсон с педофилом после его осуждения. Она просила финансовую помощь и предлагала доступ к дворцовым апартаментам.

Электронные письма Эпштейна: герцогиня Йоркская называла педофила «братом» и просила деньги на аренду

Новая серия обнародованных электронных писем Джеффри Эпштейна вызвала очередную волну скандала вокруг британской королевской семьи, в частности Сары Фергюсон и ее дочерей. Документы свидетельствуют о том, что даже после осуждения Эпштейна в 2008 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних, бывшая герцогиня Йоркская поддерживала с ним тесную связь, обращалась за финансовой помощью и предлагала доступ к дворцовым апартаментам. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В переписке за 2009-2010 годы Сара Фергюсон неоднократно выражала Эпштейну глубокую благодарность за его "щедрость и добрую волю". В одном из писем она написала: "Спасибо тебе, Джеффри, за то, что ты такой брат, о котором я всегда мечтала", добавив позже: "Я к твоим услугам. Просто выходи за меня замуж". Помимо эмоциональных признаний, файлы содержат прямые просьбы о деньгах – в частности, сообщения о срочной необходимости в 20 000 фунтов стерлингов для оплаты аренды, чтобы избежать огласки в прессе. Сам Эпштейн в переписке с партнерами утверждал, что финансово помогал Фергюсон в течение 15 лет.

Таинственный "сыночек" и вовлечение дочерей в скандал

Особое внимание привлекло письмо от 2011 года, в котором Сара поздравляет Эпштейна с рождением мальчика, о существовании которого никогда не сообщалось официально.

"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит02.02.26, 17:28 • 19087 просмотров

Слышала от герцога, что у вас родился мальчик... я все еще здесь с любовью и дружбой

– говорится в сообщении.

Помимо самой герцогини, в письмах упоминаются ее дочери, Беатрис и Евгения. Документы описывают случаи, когда девушки посещали обеды с Эпштейном, а в одном из неоднозначных сообщений от неизвестного отправителя упоминаются "выходные для секса" принцессы Евгении, хотя контекст этой фразы остается невыясненным.

Использование королевских ресурсов для манипуляций

Электронные письма подтверждают, что Эпштейн имел доступ к высшим эшелонам британского общества именно через семью Йорков. Секретарша принца Эндрю приглашала преступника на вечеринку в Сент-Джеймсский дворец, а сама Фергюсон, согласно документам, обещала организовать чаепитие в апартаментах Букингемского дворца или Виндзорского замка для знакомых Эпштейна. Эти разоблачения наносят сокрушительный удар по репутации бренда Йорк, который и так находится в критическом состоянии из-за судебных исков против принца Эндрю.

Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна02.02.26, 23:10 • 2168 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Джеффри Эпштейн