Електронні листи Епштейна: герцогиня Йоркська називала педофіла "братом" та просила гроші на оренду

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 3990 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 10039 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 11292 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 16010 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 13855 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11511 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11104 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 19110 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24981 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40140 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.5м/с
75%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 10287 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 9796 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 12907 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 5582 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ23:34 • 4214 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 16010 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 12943 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 19110 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 59390 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 33792 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Польща
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 5636 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 9850 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 10315 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 11018 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 11165 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Електронні листи Епштейна: герцогиня Йоркська називала педофіла "братом" та просила гроші на оренду

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Оприлюднені електронні листи Джеффрі Епштейна розкривають тісний зв'язок Сари Фергюсон з педофілом після його засудження. Вона просила фінансову допомогу та пропонувала доступ до палацових апартаментів.

Електронні листи Епштейна: герцогиня Йоркська називала педофіла "братом" та просила гроші на оренду

Нова серія оприлюднених електронних листів Джеффрі Епштейна викликала чергову хвилю скандалу навколо британської королівської родини, зокрема Сари Фергюсон та її доньок. Документи свідчать про те, що навіть після засудження Епштейна у 2008 році за сексуальні злочини проти неповнолітніх, колишня герцогиня Йоркська підтримувала з ним тісний зв’язок, зверталася за фінансовою допомогою та пропонувала доступ до палацових апартаментів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У листуванні за 2009-2010 роки Сара Фергюсон неодноразово висловлювала Епштейну глибоку вдячність за його "щедрість і добру волю". В одному з листів вона написала: "Дякую тобі, Джеффрі, за те, що ти такий брат, про якого я завжди мріяла", додавши пізніше: "Я до твоїх послуг. Просто виходь за мене заміж". Окрім емоційних зізнань, файли містять прямі прохання про гроші – зокрема, повідомлення про термінову потребу в 20 000 фунтів стерлінгів для оплати оренди, щоб уникнути розголосу в пресі. Сам Епштейн у листуванні з партнерами стверджував, що фінансово допомагав Фергюсон протягом 15 років.

Таємничий "синочок" та втягнення доньок у скандал

Особливу увагу привернув лист від 2011 року, у якому Сара вітає Епштейна з народженням хлопчика, про існування якого ніколи не повідомлялося офіційно.

"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 02.02.26, 17:28 • 19111 переглядiв

Чула від герцога, що у вас народився хлопчик... я все ще тут з любов’ю та дружбою

– йдеться в повідомленні.

Окрім самої герцогині, у листах згадуються її доньки, Беатріс та Євгенія. Документи описують випадки, коли дівчата відвідували обіди з Епштейном, а в одному з неоднозначних повідомлень від невідомого відправника згадуються "вихідні для сексу" принцеси Євгенії, хоча контекст цієї фрази залишається нез’ясованим.

Використання королівських ресурсів для маніпуляцій

Електронні листи підтверджують, що Епштейн мав доступ до найвищих ешелонів британського суспільства саме через родину Йорків. Секретарка принца Ендрю запрошувала злочинця на вечірку до Сент-Джеймського палацу, а сама Фергюсон, згідно з документами, обіцяла організувати чаювання в апартаментах Букінгемського палацу або Віндзорського замку для знайомих Епштейна. Ці викриття завдають нищівного удару по репутації бренду Йорк, який і так перебуває у критичному стані через судові позови проти принца Ендрю.

Трамп заявив, що ніколи не був на острові Епштейна02.02.26, 23:10 • 2174 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Джеффрі Епштайн