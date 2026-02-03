Електронні листи Епштейна: герцогиня Йоркська називала педофіла "братом" та просила гроші на оренду

Нова серія оприлюднених електронних листів Джеффрі Епштейна викликала чергову хвилю скандалу навколо британської королівської родини, зокрема Сари Фергюсон та її доньок. Документи свідчать про те, що навіть після засудження Епштейна у 2008 році за сексуальні злочини проти неповнолітніх, колишня герцогиня Йоркська підтримувала з ним тісний зв’язок, зверталася за фінансовою допомогою та пропонувала доступ до палацових апартаментів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У листуванні за 2009-2010 роки Сара Фергюсон неодноразово висловлювала Епштейну глибоку вдячність за його "щедрість і добру волю". В одному з листів вона написала: "Дякую тобі, Джеффрі, за те, що ти такий брат, про якого я завжди мріяла", додавши пізніше: "Я до твоїх послуг. Просто виходь за мене заміж". Окрім емоційних зізнань, файли містять прямі прохання про гроші – зокрема, повідомлення про термінову потребу в 20 000 фунтів стерлінгів для оплати оренди, щоб уникнути розголосу в пресі. Сам Епштейн у листуванні з партнерами стверджував, що фінансово допомагав Фергюсон протягом 15 років.

Таємничий "синочок" та втягнення доньок у скандал

Особливу увагу привернув лист від 2011 року, у якому Сара вітає Епштейна з народженням хлопчика, про існування якого ніколи не повідомлялося офіційно.

"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт

Чула від герцога, що у вас народився хлопчик... я все ще тут з любов’ю та дружбою – йдеться в повідомленні.

Окрім самої герцогині, у листах згадуються її доньки, Беатріс та Євгенія. Документи описують випадки, коли дівчата відвідували обіди з Епштейном, а в одному з неоднозначних повідомлень від невідомого відправника згадуються "вихідні для сексу" принцеси Євгенії, хоча контекст цієї фрази залишається нез’ясованим.

Використання королівських ресурсів для маніпуляцій

Електронні листи підтверджують, що Епштейн мав доступ до найвищих ешелонів британського суспільства саме через родину Йорків. Секретарка принца Ендрю запрошувала злочинця на вечірку до Сент-Джеймського палацу, а сама Фергюсон, згідно з документами, обіцяла організувати чаювання в апартаментах Букінгемського палацу або Віндзорського замку для знайомих Епштейна. Ці викриття завдають нищівного удару по репутації бренду Йорк, який і так перебуває у критичному стані через судові позови проти принца Ендрю.

Трамп заявив, що ніколи не був на острові Епштейна