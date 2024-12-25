Электрокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя: что известно

Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя, сообщает Postimees, пишет УНН.

Детали

«Сегодня в 12.26 произошло аварийное отключение энергетического кабеля EstLink 2, который связывает Эстонию и Финляндию. Причина поломки пока неизвестна. Elering и Fingrid, системные операторы Эстонии и Финляндии, оперативно работают над тем, чтобы как можно быстрее установить причину сбоя», - говорится в сообщении.

Как отмечается, безопасность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. «До конца завтрашнего дня Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, которые при необходимости будут задействованы в случае подобных сбоев, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступить через EstLink 2. В случае более длительного отключения, начиная с послезавтрашнего дня, вместо EstLink 2 будут задействованы другие генерирующие мощности в нашем регионе», - сообщает издание.

Дополнение

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде воздушного кабеля, около 147 километров проходят вдоль северной части Финского залива в виде подводного кабеля и около 14 километров проложены по суше в Финляндии.

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