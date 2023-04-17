Электроэнергию начали экспортировать в Словакию, на ГЭС сбросы воды на фоне половодья - Укрэнерго

ukru
09:19 • 28382 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 60974 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 82320 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112312 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100341 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122238 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118956 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108311 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102282 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113229 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 79383 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 102489 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111373 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 63599 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 75808 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187649 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218206 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158297 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164550 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200738 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 3147 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101783 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110725 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127017 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162249 просмотра
Актуальное
Электроэнергию начали экспортировать в Словакию, на ГЭС сбросы воды на фоне половодья - Укрэнерго

Электроэнергию начали экспортировать в Словакию, на ГЭС сбросы воды на фоне половодья - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 709594 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В энергосистеме Украины достаточный резерв мощности. Начался экспорт электроэнергии в Словакию, продолжается экспорт в Польшу и Молдову. Для минимизации последствий наводнения ГЭС проводят контролируемые сбросы воды. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 17 апреля 2023 года производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей. Продолжается половодье. Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ", - сообщили в компании.

Как указано, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

"С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт ежечасно), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт ежечасно) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", - отметили в Укрэнерго.

Сложная ситуация с энергоснабжением, как сообщается, остается вдоль линии фронта. Вчера в результате повреждения сетей российскими обстрелами Херсон и часть области временно были обесточены. Энергетики оперативно восстановили питание.

Восстановление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается.

Напомним

Экспорт электроэнергии Украина возобновила с 11 апреля.

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы