Электроэнергию начали экспортировать в Словакию, на ГЭС сбросы воды на фоне половодья - Укрэнерго

Детали

"По состоянию на 17 апреля 2023 года производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей. Продолжается половодье. Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ", - сообщили в компании.

Как указано, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

"С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт ежечасно), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт ежечасно) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", - отметили в Укрэнерго.

Сложная ситуация с энергоснабжением, как сообщается, остается вдоль линии фронта. Вчера в результате повреждения сетей российскими обстрелами Херсон и часть области временно были обесточены. Энергетики оперативно восстановили питание.

Восстановление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается.

Напомним

Экспорт электроэнергии Украина возобновила с 11 апреля.

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов.