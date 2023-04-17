Електроенергію почали експортувати до Словаччини, на ГЕС скиди води на тлі водопілля - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В енергосистемі України достатній резерв потужності. Розпочався експорт електроенергії у Словаччину, триває експорт до Польщі та Молдови. Для мінімізації наслідків повені ГЕС проводять контрольовані скиди води. Про це повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 17 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Триває водопілля. Рівень води значно вищий ніж у попередні роки. Гідроелектростанції «Укргідроенерго» працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ", - повідомили у компанії.
Як вказано, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.
"Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години)", - зазначили в Укренерго.
Складна ситуація з енергопостачанням, як повідомляється, залишається вздовж лінії фронту. Вчора внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені. Енергетики оперативно відновили живлення.
Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває.
Нагадаємо
Експорт електроенергії Україна відновила із 11 квітня.
Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.