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Электричками чаще всего путешествуют льготники

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Льготники составляют почти 70% пассажиров, которые пользуются пригородными поездами, передает УНН со ссылкой на сообщение “Укрзализныци”.

“Среди всех пассажиров пригородных поездов льготники составляют почти 70%”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, в целом, железнодорожный транспорт перевозит наибольшее количество пассажиров-льготников по сравнению с другими видами транспорта в Украине.

Право льготного проезда в поездах есть у 16 категорий населения (пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники боевых действий, студенты и ряд других).

В “Укрзализныце” констатируют сложную ситуацию с компенсацией льготных перевозок и считают, что решением проблемы должна стать монетизация льгот на проезд.

Напомним, в первые два месяца текущего года пассажирооборот вырос на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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