Електричками найчастіше подорожують пільговики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Пільговики становлять майже 70% пасажирів, які користуються приміськими поїздами, передає УНН з посиланням на повідомлення “Укрзалізниці”.
“Серед усіх пасажирів приміських поїздів пільговики становлять майже 70%”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили в компанії, загалом залізничний транспорт перевозить найбільшу кількість пасажирів-пільговиків порівняно з іншими видами транспорту в Україні.
Право пільгового проїзду у поїздах мають 16 категорій населення (пенсіонери за віком, інваліди, учасники бойових дій, студенти та низка інших).
В “Укрзалізниці” констатують складну ситуацію з компенсацією пільгових перевезень та вважають, що вирішенням проблеми повинна стати монетизація пільг на проїзд.
Нагадаємо, у перші два місяці поточного року пасажирооборот зріс на 3,7%, порівняно із відповідним періодом минулого року.