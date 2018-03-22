Електричками найчастіше подорожують пільговики

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Пільговики становлять майже 70% пасажирів, які користуються приміськими поїздами, передає УНН з посиланням на повідомлення “Укрзалізниці”.

“Серед усіх пасажирів приміських поїздів пільговики становлять майже 70%”, — сказано у повідомленні.

Як уточнили в компанії, загалом залізничний транспорт перевозить найбільшу кількість пасажирів-пільговиків порівняно з іншими видами транспорту в Україні.

Право пільгового проїзду у поїздах мають 16 категорій населення (пенсіонери за віком, інваліди, учасники бойових дій, студенти та низка інших).

В “Укрзалізниці” констатують складну ситуацію з компенсацією пільгових перевезень та вважають, що вирішенням проблеми повинна стати монетизація пільг на проїзд.

Нагадаємо, у перші два місяці поточного року пасажирооборот зріс на 3,7%, порівняно із відповідним періодом минулого року.

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