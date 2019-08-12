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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 98580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128643 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138713 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126968 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130505 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Экс-замглавы АП Филатов пришел на допрос ГПУ по делу Курченко

Экс-замглавы АП Филатов пришел на допрос ГПУ по делу Курченко

Киев  •  УНН

 • 12727 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. На вызов в Генпрокуратуру по делу беглого олигарха Сергея Курченко появился только бывший заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, но подозрение не получил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".

Также в ГПУ для вручения подозрений приглашали экс-министра экологии Николая Злочевского, бизнесмена Константина Стеценко и бывшего главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Впрочем, они не пришли.

Самого Курченко подозревают в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. В частности речь идет о злоупотреблениях в нефтегазовой сфере, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Филатов сообщил, что его позвали по поводу покупки Курченко медиахолдинга UMH в 2013 году.

Перед тем как зайти в ГПУ, он объяснил журналистам, что сопровождал процесс купли-продажи как адвокат. И отметил, что вызов в этом деле считает вмешательством в адвокатскую деятельность.

Менее чем за полчаса Филатов вышел из здания ГПУ и проинформировал, что оснований считать его подозреваемым нет. Добавил также, что готов предоставлять следствию необходимую информацию, но только в статусе свидетеля. В прокуратуре от комментариев отказались, сославшись на тайну следствия.

"Мы пообщались с прокурором Куликом. С этого общения стало понятно, что никаких сообщений о подозрении новых нет. Прокурор Кулик считает, что еще в марте он отправил определенный документ, который он считает сообщению о подозрении. С тех пор никаких сдвигов в этом вопросе нет. Соответственно, нет оснований для присвоения мне статуса подозреваемого. Нет оснований для каких-либо процессуальных действий, которые могут проводиться с участием подозреваемого", - заявил журналистам Филатов.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича.

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