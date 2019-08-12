Экс-замглавы АП Филатов пришел на допрос ГПУ по делу Курченко

КИЕВ. 12 августа. УНН. На вызов в Генпрокуратуру по делу беглого олигарха Сергея Курченко появился только бывший заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, но подозрение не получил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".