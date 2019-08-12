Экс-замглавы АП Филатов пришел на допрос ГПУ по делу Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На вызов в Генпрокуратуру по делу беглого олигарха Сергея Курченко появился только бывший заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, но подозрение не получил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".
Также в ГПУ для вручения подозрений приглашали экс-министра экологии Николая Злочевского, бизнесмена Константина Стеценко и бывшего главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Впрочем, они не пришли.
Самого Курченко подозревают в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. В частности речь идет о злоупотреблениях в нефтегазовой сфере, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Филатов сообщил, что его позвали по поводу покупки Курченко медиахолдинга UMH в 2013 году.
Перед тем как зайти в ГПУ, он объяснил журналистам, что сопровождал процесс купли-продажи как адвокат. И отметил, что вызов в этом деле считает вмешательством в адвокатскую деятельность.
Менее чем за полчаса Филатов вышел из здания ГПУ и проинформировал, что оснований считать его подозреваемым нет. Добавил также, что готов предоставлять следствию необходимую информацию, но только в статусе свидетеля. В прокуратуре от комментариев отказались, сославшись на тайну следствия.
"Мы пообщались с прокурором Куликом. С этого общения стало понятно, что никаких сообщений о подозрении новых нет. Прокурор Кулик считает, что еще в марте он отправил определенный документ, который он считает сообщению о подозрении. С тех пор никаких сдвигов в этом вопросе нет. Соответственно, нет оснований для присвоения мне статуса подозреваемого. Нет оснований для каких-либо процессуальных действий, которые могут проводиться с участием подозреваемого", - заявил журналистам Филатов.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича.