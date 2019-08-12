Ексзаступник голови АП Філатов прийшов на допит ГПУ у справі Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На виклик до Генпрокуратури у справі олігарха-втікача Сергія Курченка з'явився лише колишній заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, але підозру не отримав. Про це повідомляє УНН з посиланням на "5 канал".
Також до ГПУ для вручення підозр запрошували ексміністра екології Миколу Злочевського, бізнесмена Костянтина Стеценка та колишню голову Нацбанку Валерію Гонтареву. Утім, вони не прийшли.
Самого Курченка підозрюють в участі у злочинній організації президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про зловживання в нафтогазовій сфері, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
Філатов повідомив, що його покликали з приводу купівлі Курченком медіахолдінгу UMH в 2013 році.
Перед тим як зайти до ГПУ, він пояснив журналістам, що супроводжував процес купівлі-продажу як адвокат. І зазначив, що виклик у цій справі вважає втручанням в адвокатську діяльність.
Менш ніж за півгодини Філатов вийшов з будівлі ГПУ і поінформував, що підстав вважати його підозрюваним немає. Додав також, що готовий надавати слідству необхідну інформацію, але лише у статусі свідка. У прокуратурі від коментарів відмовилися, пославшись на таємницю слідства.
"Ми поспілкувалися з прокурором Куліком. З цього спілкування стало зрозуміло, що жодних повідомлень про підозру нових немає. Прокурор Кулік вважає, що ще в березні він відправив певний документ, який він вважає повідомленням про підозру. Відтоді жодних зрушень в цьому питанні немає. Відповідно, немає підстав для присвоєння мені статусу підозрюваного. Нема підстав для будь-яких процесуальних дій, які можуть проводитися за участю підозрюваного", – заявив журналістам Філатов.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України завершила розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації Віктора Януковича.