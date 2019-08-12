Ексзаступник голови АП Філатов прийшов на допит ГПУ у справі Курченка

КИЇВ. 12 серпня. УНН. На виклик до Генпрокуратури у справі олігарха-втікача Сергія Курченка з'явився лише колишній заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, але підозру не отримав. Про це повідомляє УНН з посиланням на "5 канал".