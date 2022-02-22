Экстренное заседание СБ ООН по Украине назначено на 4 утра по Киеву

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"Ожидается, что экстренное заседание СБ ООН по Украине пройдет 4 утра по Киеву", - сообщил источник.

Добавим

Владимир Путин признал независимость Л/ДНР, вместе с этим документов поручил ввода российских войск на территорию Донбасса.

Напомним

Министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за признания Россией "псевдореспублик".