Екстрене засідання РБ ООН щодо України призначено на 4 ранку за Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Джерело у постійному представництві Росії при Організації Об'єднаних Націй повідомило російськім ЗМІ, що Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання на тлі визнання Росією незалежності псевдореспублік. Про це повідомляє УНН.
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"Очікується, що екстрене засідання РБ ООН щодо України пройде 4 ранку за Києвом", - повідомило джерело.
Додамо
Володимир Путін визнав незалежність Л/ДНР, разом з цим документов доручив введення російських військ на територію Донбасу.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter написав, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через визнання Росією "псевдореспублік".