Экстрадирован подозреваемый в покушении на убийство, который скрывался в Молдове более трех лет

По данным следствия, подозреваемый, находясь в общежитии профессионально-технического учебного заведения, которое расположено в одном из сел Барского района, на почве внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. После этого он покинул место постоянного проживания и пересек границу с Молдовой, где скрывался более трех лет.

"Однако благодаря слаженной и упорной работе органов прокуратуры, полиции и компетентных органов Республики Молдова в сентябре 2019 года в отношении подозреваемого проведена процедура экстрадиции, после чего к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Напомним, с начала 2019 года компетентные органы иностранных государств передали в Украину 32 человека, находившихся в международном розыске.