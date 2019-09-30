Екстрадовано підозрюваного у замаху на вбивство, який переховувся у Молдові понад три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Правоохоронні органи Молдови екстрадували підозрюваного у замаху на вбивство, яке сталося у листопаді 2015 року у Вінницькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у гуртожитку професійно-технічного навчального закладу, який розташований в одному з сіл Барського району, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, завдав потерпілому удар ножем в область серця. Після цього він залишив місце постійного проживання та перетнув кордон з Молдовою, де переховувався понад три роки.
"Однак завдяки злагодженій та наполегливій роботі органів прокуратури, поліції та компетентних органів республіки Молдова у вересні 2019 року щодо підозрюваного проведено процедуру екстрадиції, після чого до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.
Наразі досудове розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, з початку 2019 року компетентні органи іноземних держав передали до України 32 особи, які перебували у міжнародному розшуку.