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Экс-сотрудник MI-6 подготовил новое досье на Трампа: ему приписывают секс-скандал и сотрудничество с российскими спецслужбами

Экс-сотрудник MI-6 подготовил новое досье на Трампа: ему приписывают секс-скандал и сотрудничество с российскими спецслужбами

Киев  •  УНН

 • 19002 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывший сотрудник секретной разведывательной службы Великобритании MI-6 Кристофер Стил подготовил второе досье на экс-президента США Дональда Трампа для Федерального бюро расследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

По информации ведомства, досье содержит информацию, которая не подвергалась проверке, и не является достоверной. Как утверждается, Кристофер Стил передал ФБР данные, в которых указывалось на связь руководителя предвыборного штаба экс-президента США Пола Манафорта с российскими спецслужбами, которые, путем вмешательства помогли Трампу победить на выборах.

Кроме того, в “досье” содержится информация о том, что у России якобы был компромат на президента США, а именно - секс-видео, сделанное в одном из московских отелей в 2013 году, где Трамп был в компании проститутки.

Собирать компромат на Дональда Трампа начали в 2015 году по просьбе членов Республиканской партии. Изначально этим занималась компания Fusion GPS, затем к работе над первым досье подключился Кристофер Стил. После этого республиканцы прекратили финансировать сбор информации.

В ФБР и Министерстве юстиции США заявили, что подлинность материалов в досье на Трампа сомнительна и ничем не подтверждена.

Контекст

Ранее администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, которые были тайно выданные предыдущим главой государства Дональдом Трампом.

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