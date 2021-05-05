Экс-сотрудник MI-6 подготовил новое досье на Трампа: ему приписывают секс-скандал и сотрудничество с российскими спецслужбами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывший сотрудник секретной разведывательной службы Великобритании MI-6 Кристофер Стил подготовил второе досье на экс-президента США Дональда Трампа для Федерального бюро расследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.
Детали
По информации ведомства, досье содержит информацию, которая не подвергалась проверке, и не является достоверной. Как утверждается, Кристофер Стил передал ФБР данные, в которых указывалось на связь руководителя предвыборного штаба экс-президента США Пола Манафорта с российскими спецслужбами, которые, путем вмешательства помогли Трампу победить на выборах.
Кроме того, в “досье” содержится информация о том, что у России якобы был компромат на президента США, а именно - секс-видео, сделанное в одном из московских отелей в 2013 году, где Трамп был в компании проститутки.
Собирать компромат на Дональда Трампа начали в 2015 году по просьбе членов Республиканской партии. Изначально этим занималась компания Fusion GPS, затем к работе над первым досье подключился Кристофер Стил. После этого республиканцы прекратили финансировать сбор информации.
В ФБР и Министерстве юстиции США заявили, что подлинность материалов в досье на Трампа сомнительна и ничем не подтверждена.
Контекст
Ранее администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, которые были тайно выданные предыдущим главой государства Дональдом Трампом.