Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, которые были тайно выданные предыдущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times (NYT), передает УНН.
Что известно
Газета отмечает, что в октябре прошлого года она совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA). В правилах, в частности, речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий.
Цитата
“Администрация Байдена унаследовала это дело и потребовала отсрочки, но теперь выполнила требование, предоставив копию обоим истцам”, — пишет NYT.
Детали
В обнародованных правилах, которые были выданы Трампом в 2017 году для контртеррористических операций “прямого действия”, говорится, например, что в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.
“Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения (гарантий) того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны”, — говорится в тексте. В то же время США продолжат, используя всю доступную информацию и проверки, принимать экстраординарные меры “при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций”.
Напомним
1 мая США начали формальное вывода войск из Афганистана, положив начало конца того, что президент Джо Байден назвал “вечной войной”.